Крикунов: хороший психологический настрой позволит сборной России выиграть бронзу ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России в случае хорошего психологического настроя сможет победить команду Финляндии в матче за третье место чемпионата мира по хоккею. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Владимир Крикунов.

В субботу подопечные Олега Знарка со счетом 2:4 проиграли команде Канады в полуфинале чемпионата мира. В матче за третье место россияне встретятся с финнами. Игра состоится в Кельне и начнется в 17:15 мск.

"Думаю, ребятам будет непросто собраться на эту встречу после вчерашнего поражения от канадцев. Они сами говорили, что были опустошенными. Матч со сборной Финляндии будет сложным, они крайне упертые. Если российские хоккеисты сумеют себя перебороть и психологически настроиться, то все у них получится", - считает Крикунов.

"Жаль, что они испугались вчера побеждать канадцев, - продолжил собеседник ТАСС. - Россияне вели игру два периода, и я говорю не о счете на табло. Владели инициативой, а потом испугались, прижались к своим воротам, перестали играть. Было такое ощущение, что сами хоккеисты не верили, что способны обыграть канадцев".

"Бронзу чемпионата мира трудно будет назвать успехом для нынешней сборной. Но медаль есть медаль, ее тоже нужно еще выиграть, так просто ее не дают. В случае сегодняшней победы можно будет назвать выступление российской команды положительным", - заключил эксперт.

Чемпионат мира по хоккею в Кельне и Париже завершится 21 мая.