Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крикунов: хороший психологический настрой позволит сборной России выиграть бронзу ЧМ

Спорт
21 мая, 14:39 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В матче за третье место россияне встретятся с финнами, встреча начнется в 17:15 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России в случае хорошего психологического настроя сможет победить команду Финляндии в матче за третье место чемпионата мира по хоккею. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Владимир Крикунов.

В субботу подопечные Олега Знарка со счетом 2:4 проиграли команде Канады в полуфинале чемпионата мира. В матче за третье место россияне встретятся с финнами. Игра состоится в Кельне и начнется в 17:15 мск.

Смотрите также

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

"Думаю, ребятам будет непросто собраться на эту встречу после вчерашнего поражения от канадцев. Они сами говорили, что были опустошенными. Матч со сборной Финляндии будет сложным, они крайне упертые. Если российские хоккеисты сумеют себя перебороть и психологически настроиться, то все у них получится", - считает Крикунов.

"Жаль, что они испугались вчера побеждать канадцев, - продолжил собеседник ТАСС. - Россияне вели игру два периода, и я говорю не о счете на табло. Владели инициативой, а потом испугались, прижались к своим воротам, перестали играть. Было такое ощущение, что сами хоккеисты не верили, что способны обыграть канадцев".

"Бронзу чемпионата мира трудно будет назвать успехом для нынешней сборной. Но медаль есть медаль, ее тоже нужно еще выиграть, так просто ее не дают. В случае сегодняшней победы можно будет назвать выступление российской команды положительным", - заключил эксперт.

Чемпионат мира по хоккею в Кельне и Париже завершится 21 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной Канады
25
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу
11
Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости
2
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с Ferrari
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Волкова
5
Самолет с мощами Николая Чудотворца вылетел в Москву из Италии
6
По факту гибели человека в ходе драки с россиянином в Канкуне возбуждено уголовное дело
7
Вице-спикер Госдумы назвал шантажом слова представителя Transparency о Поклонской
Темы дня
Загрузка...
Реклама