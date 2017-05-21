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Винер-Усманова: боязнь раскрыться помешала гимнастке Солдатовой выступить лучше на ЧЕ

Спорт
21 мая, 16:58 UTC+3 БУДАПЕШТ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

18-летняя Солдатова, уже имеющая опыт выступлений на взрослых чемпионатах мира и Европы, на ЧЕ-2017 в соревнованиях в отдельных видах не сумела завоевать ни одной золотой награды

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БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Боязнь раскрыться и показать весь свой потенциал помешала россиянке Александре Солдатовой добиться более высокого результата на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште. Об этом сообщила журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

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18-летняя Солдатова, уже имеющая опыт выступлений на взрослых чемпионатах мира и Европы, на ЧЕ-2017 в соревнованиях в отдельных видах не сумела завоевать ни одной золотой награды. В упражнениях с обручем и мячом она показала второй результат, с лентой - четвертый. В свою очередь, дебютантки столь крупных соревнований сестры Аверины выиграли четыре золота на двоих. Дина Аверина в воскресенье стала первой в упражнениях с обручем и лентой, ее сестра Арина - с мячом и булавами.

"Мы очень серьезно готовились к этому чемпионату, потому что олимпийский цикл закончился, - заметила Винер- Усманова. - У нас сейчас смена поколений, как обычно бывает всегда. Сейчас у нас появились две новые спортсменки - это сестры Аверины, Саша Солдатова уже имеет опыт выступлений на взрослом уровне".

"Аверины сегодня были просто в ударе, это был сегодня их бенефис, можно сказать. Это очень серьезные девочки, которые очень много работают. Саша Солдатова, конечно, достойна большего, но ей, к сожалению, мешает боязнь раскрыться и показать все, что она умеет. А может она в два раза больше и лучше", - считает главный тренер сборной России.

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