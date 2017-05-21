"Зенит" и "Краснодар" сыграют в Лиге Европы сезона-2017/18

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Зенит" и "Краснодар" по итогам заключительного тура чемпионата России по футболу завоевали право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

В заключительном туре чемпионата России "Зенит" обыграл московский "Локомотив" со счетом 2:0. Несмотря на эту победу, сине-бело-голубые не смогли обойти в турнирной таблице столичный ЦСКА в борьбе за право принять участие в Лиге чемпионов следующего сезона, заняв третье место.

"Краснодар" перед началом 30-го тура занимал пятое место, которое не давало право сыграть в Лиге Европы, четвертым шел "Ростов". В последнем туре чемпионата "Краснодар" разгромил "Томь" со счетом 5:1, а "Ростов" проиграл "Оренбургу" - 0:2. В итоге краснодарцы набрали 49 очков, ростовчане - 48.

"Зенит" и "Краснодар" начнут выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. Еще одну путевку во второй по значимости еврокубковый турнир Европы завоевал "Локомотив", одержав победу в Кубке России. Железнодорожники стартуют в Лиге Европы сразу с группового этапа.

"Краснодар" в четвертый раз в своей истории примет участие в Лиге Европы. Впервые клуб Сергея Галицкого выступил в турнире по итогам сезона-2013/14, когда занял в чемпионате пятое место. Начав со второго квалификационного раунда, клуб дошел до группового этапа, но в плей-офф не попал. В сезоне-2015/16 "Краснодар" дошел до 1/16 финала Лиги Европы, где уступил чешской "Спарте" по итогам двух матчей (0:1, 0:3). В прошлом сезоне краснодарский клуб показал пока свой лучший результат, пробившись 1/8 финала турнира, там российскую команду остановила испанская "Сельта" (1:2, 0:2).

"Зенит" будет играть в Лиге Европы второй сезон подряд. В прошлом розыгрыше сине-бело-голубые дошли до 1/16 финала, где уступили бельгийскому "Андерлехту. Лучшим результатом "Зенита" в турнире является победа в сезоне-2007/08. Команда из Санкт-Петербурга в 11-й сезон подряд примет участие в еврокубках.

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