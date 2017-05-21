ЦСКА занял второе место в РФПЛ и выступит в Лиге чемпионов - 2017/18

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 4:0 в домашнем матче заключительного тура чемпионата России по футболу.

Забитыми мячами отметились Сергей Игнашевич (17-я минута), Витиньо (24, 38) и Федор Чалов (49).

Эта победа позволила армейцам набрать 62 очка и занять второе место в чемпионате страны по итогам нынешнего сезона. Данная позиция позволит ЦСКА выступить в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов - 2017/18.

Ближайший преследователь красно-синих, санкт- петербургский "Зенит", в воскресенье обыграл московский "Локомотив" и, набрав 61 очко, занял третье место в первенстве страны. В сезоне-2017/18 "Зенит" будет представлять Россию в Лиге Европы, клуб начнет турнир с третьего квалификационного раунда.

Армейцы становились чемпионами России в сезонах 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14 и 2015/16 годов. Помимо шести титулов чемпионов страны, на счету армейцев семь Кубков России (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013), шесть Суперкубков России (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014) и Кубок УЕФА (2005). Кроме того, ЦСКА семь раз выигрывал чемпионат СССР (1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991), пять раз - Кубок СССР (1945, 1948, 1951, 1955, 1991). Московский клуб пятый сезон подряд будет играть в самом престижном клубном турнире Европы.

{{table.caption}} {{table.header['cell'+$index]}} {{row['cell'+$index]}}