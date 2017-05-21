"Крылья Советов" проиграли "Тереку" и вылетели из РФПЛ

Тренер "Зенита" Луческу заявил, что решение о его будущем будет принято в июнеСпорт 21 мая, 17:51
Тренер Шалимов рад, что "Краснодару" удалось забить "Томи" со стандартовСпорт 21 мая, 17:50
Прядкин: чемпионат России по футболу становится интереснее с каждым годомСпорт 21 мая, 17:49
Бабаев: защитник ЦСКА Фернандес не примет участие в Кубке конфедераций из-за травмыСпорт 21 мая, 17:48
Футболист ЦСКА Фернандес 1 июня может получить право выступать за сборную РоссииСпорт 21 мая, 17:42
Футболист ЦСКА Игнашевич будет прооперирован в ГерманииСпорт 21 мая, 17:39
Китаец Дин Лижэнь стал победителем этапа Гран-при по шахматам в МосквеСпорт 21 мая, 17:38
Кирьяков: судьба вознаградила "Арсенал" в матче со "Спартаком" за работу в сезонеСпорт 21 мая, 17:36
Тренер "Спартака" Каррера не пришел на пресс-конференцию из-за болельщиков на полеСпорт 21 мая, 17:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" на своем поле проиграли грозненскому "Тереку" со счетом 1:3 в заключительном туре чемпионата России и вылетели в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
В составе победителей отличились Аблайе Мбенге (37-я минута), Милад Мохаммади (56) и Беким Балай (76). У хозяев с пенальти гол забил Джанни Бруно (90).
В турнирной таблице "Крылья Советов" набрали 28 очков и заняли предпоследнее, 15-е место. Столько же очков в активе у "Арсенала", однако туляки имеют большее количество побед. Ранее во второй по силе дивизион первенства вылетела томская "Томь", в 30-м туре проигравшая "Краснодару" - 1:5. "Терек" с 48 очками финишировал пятым.
"Крылья Советов" во второй раз в истории вылетели в ФНЛ. Впервые команда покинула премьер-лигу в сезоне-2013/14, проиграв в переходных матчах московскому "Торпедо". Однако спустя сезон самарцы, выиграв первенство ФНЛ, вернулись в премьер-лигу.
"Томь" впервые пробилась в премьер-лигу в 2005 году и провела в ней семь сезонов подряд. Лучшим результатом стали восьмые места в сезонах 2006 и 2010 годов. Однако начиная с сезона-2011/12 "Томь" трижды вылетала в ФНЛ. В последний раз томичи вернулись в высший дивизион по итогам прошлого сезона, заняв третье место в ФНЛ и переиграв в стыковых играх краснодарскую "Кубань" (0:1 на выезде и 2:0 дома).
|{{table.header['cell'+$index]}}
|{{row['cell'+$index]}}