"Крылья Советов" проиграли "Тереку" и вылетели из РФПЛ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" на своем поле проиграли грозненскому "Тереку" со счетом 1:3 в заключительном туре чемпионата России и вылетели в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

В составе победителей отличились Аблайе Мбенге (37-я минута), Милад Мохаммади (56) и Беким Балай (76). У хозяев с пенальти гол забил Джанни Бруно (90).

В турнирной таблице "Крылья Советов" набрали 28 очков и заняли предпоследнее, 15-е место. Столько же очков в активе у "Арсенала", однако туляки имеют большее количество побед. Ранее во второй по силе дивизион первенства вылетела томская "Томь", в 30-м туре проигравшая "Краснодару" - 1:5. "Терек" с 48 очками финишировал пятым.

"Крылья Советов" во второй раз в истории вылетели в ФНЛ. Впервые команда покинула премьер-лигу в сезоне-2013/14, проиграв в переходных матчах московскому "Торпедо". Однако спустя сезон самарцы, выиграв первенство ФНЛ, вернулись в премьер-лигу.

"Томь" впервые пробилась в премьер-лигу в 2005 году и провела в ней семь сезонов подряд. Лучшим результатом стали восьмые места в сезонах 2006 и 2010 годов. Однако начиная с сезона-2011/12 "Томь" трижды вылетала в ФНЛ. В последний раз томичи вернулись в высший дивизион по итогам прошлого сезона, заняв третье место в ФНЛ и переиграв в стыковых играх краснодарскую "Кубань" (0:1 на выезде и 2:0 дома).

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