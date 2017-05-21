Болельщики "Спартака" прорвались на поле после выездного матча с "Арсеналом"

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ТУЛА, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Более тысячи болельщиков московского "Спартака" прорвались на поле по завершении выездного матча 30-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом" (0:3), передает с места событий корреспондент ТАСС.
После финального свистка встречи сотрудники стадиона открыли ограждающие трибуны ворота, благодаря чему болельщики беспрепятственно выбежали на газон. Фанаты разобрали футбольные ворота и растащили сетку на сувениры.
"Спартак" досрочно, за три тура до конца турнира, стал победителем чемпионата России. В играх 28-го и 29-го туров болельщики красно-белых также выбегали на поле по окончании встреч.
Благодаря победе над красно-белыми "Арсенал" смог избежать прямого вылета в Футбольную национальную лигу и поборется за сохранение места в Российской футбольной премьер-лиге в стыковых матчах, где сыграет с красноярским "Енисеем".
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