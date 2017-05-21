Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Оренбург" и "Арсенал" сыграют в переходных матчах с командами ФНЛ

Спорт
21 мая, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

"Оренбург" сыграет со "СКА-Хабаровском", "Арсенал" встретится с красноярским "Енисеем"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты тульского "Арсенала"

Футболисты тульского "Арсенала"

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Оренбург" и тульский "Арсенал" заняли 13-е и 14-е места соответственно в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и сыграют в переходных матчах с командами Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за право принять участие в следующем сезоне РФПЛ.

В заключительном туре чемпионата России "Арсенал" дома обыграл московский "Спартак" со счетом 3:0. "Оренбург" на своем поле одержал победу над "Ростовом" - 2:0.

Смотрите также
Футболисты ЦСКА

ЦСКА занял второе место в РФПЛ и выступит в Лиге чемпионов - 2017/18

В турнирной таблице "Оренбург" с 30 очками занял 13-е место, такое же количество баллов в активе "Урала" и "Анжи", но оренбургский клуб расположился ниже из-за худших дополнительных показателей. "Арсенал" набрал 28 очков, столько же у самарских "Крыльев Советов", но тульский клуб выше благодаря лучшей разнице личных встреч.

В переходных матчах, которые пройдут 25 и 28 мая, "Оренбург" сыграет со ставшим четвертым в ФНЛ "СКА- Хабаровском", "Арсенал" встретится с красноярским "Енисеем", занявшим во втором по силе дивизионе чемпионата страны третье место.

Переходные матчи проводятся с сезона-2011/12. Впервые командам ФНЛ удалось пробиться в премьер-лигу через переходные в 2014 году, тогда московское "Торпедо" и "Уфа" соответственно оказались сильнее "Крыльев Советов" и "Томи". В прошлом сезоне через переходные матчи в премьер- лигу вышла "Томь", переиграв краснодарскую "Кубань".

Премьер-лигу покинули самарские "Крылья Советов" (28 очков) и томская "Томь" (14), занявшие 15-е и 16-е места соответственно.

{{table.caption}}

{{table.header['cell'+$index]}}
{{row['cell'+$index]}}

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Более двадцати тысяч человек приняли участие в акции "ЗаБег" в Москве
Хоккеисты сборной Канады
25
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецрейс из Италии с мощами Николая Чудотворца прибыл в Москву
2
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
3
СМИ: в Турции установили личность российского офицера, чьи останки обнаружили в Ардахане
4
Избитый в Канкуне россиянин находится в искусственной коме
5
Прибытие мощей Николая Чудотворца в Москву. Видеотрансляция
6
Из Италии с любовью: мощи Николая Чудотворца отправились в Россию
7
Новый ракетный запуск КНДР: Пхеньян продолжает взвинчивать напряжение в регионе
Темы дня
Загрузка...
Реклама