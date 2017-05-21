"Оренбург" и "Арсенал" сыграют в переходных матчах с командами ФНЛ

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Оренбург" и тульский "Арсенал" заняли 13-е и 14-е места соответственно в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и сыграют в переходных матчах с командами Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за право принять участие в следующем сезоне РФПЛ.
В заключительном туре чемпионата России "Арсенал" дома обыграл московский "Спартак" со счетом 3:0. "Оренбург" на своем поле одержал победу над "Ростовом" - 2:0.
В турнирной таблице "Оренбург" с 30 очками занял 13-е место, такое же количество баллов в активе "Урала" и "Анжи", но оренбургский клуб расположился ниже из-за худших дополнительных показателей. "Арсенал" набрал 28 очков, столько же у самарских "Крыльев Советов", но тульский клуб выше благодаря лучшей разнице личных встреч.
В переходных матчах, которые пройдут 25 и 28 мая, "Оренбург" сыграет со ставшим четвертым в ФНЛ "СКА- Хабаровском", "Арсенал" встретится с красноярским "Енисеем", занявшим во втором по силе дивизионе чемпионата страны третье место.
Переходные матчи проводятся с сезона-2011/12. Впервые командам ФНЛ удалось пробиться в премьер-лигу через переходные в 2014 году, тогда московское "Торпедо" и "Уфа" соответственно оказались сильнее "Крыльев Советов" и "Томи". В прошлом сезоне через переходные матчи в премьер- лигу вышла "Томь", переиграв краснодарскую "Кубань".
Премьер-лигу покинули самарские "Крылья Советов" (28 очков) и томская "Томь" (14), занявшие 15-е и 16-е места соответственно.
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