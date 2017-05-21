Сборная России завоевала семь золотых медалей в третий день ЧЕ по самбо

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали девять медалей - семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую - в заключительный день чемпионата Европы по самбо. Турнир прошел в Минске.

В соревнованиях у женщин первые места заняли Анастасия Валова (весовая категория до 56 кг) и Анастасия Хомячкова (68), третьей стала Анна Балашова (свыше 80). В боевом самбо золотые медали завоевали Владимир Ламанов (52), Павел Пантелеев (68) и Султан Алиев (90). В спортивном самбо у мужчин золото на счету Владимира Березовского (62), Али Куржева (82), серебро у Аслана Камбиева (свыше 100).

Общий медальный зачет был отдельным для всех трех категорий. В боевом самбо россияне показали стопроцентный результат, завоевал девять золотых медалей из девяти возможных, второе место заняли украинцы (0-4-1), третье - белорусы (0-2-3).

В спортивном самбо у женщин на счету сборной России четыре золотые, две серебряные и три бронзовые награды, вторыми стали украинки (2-2-5), третьими - белоруски (1-2-4).

В мужском спортивном самбо россияне также выиграли общекомандный зачет, завоевав восемь медалей (5-1-2), второе место у команды Белоруссии (2-1-4), третье - у сборной Грузии (1-2-4).