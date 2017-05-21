Гендиректор ЦСКА: "Спартак" заслуженно выиграл чемпионат России по футболу

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МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский "Спартак" показал феноменальную результативность в концовках матчей чемпионата России по футболу сезона-2016/17 и заслуженно выиграл турнир. Об этом журналистам заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Чемпионат России завершился в воскресенье, при этом "Спартак" гарантировал себе победу в турнире еще 7 мая. ЦСКА занял второе место, третьим стал санкт-петербургский "Зенит".
"Если "Спартак" на первом месте, значит, этот результат был добыт заслуженно. Они показали феноменальную результативность с точки зрения добывания побед в концовках игр, волевых побед", - сказал Бабаев.
На вопрос, согласен ли он с тем, что чемпионство "Спартака" в том числе связано с падением уровня чемпионата России, гендиректор ЦСКА ответил: "Я считаю, что это разговоры в пользу бедных. Команда уверенно заняла первое место, подобные рассуждения некорректны. Можно в сослагательном наклонении рассуждать, сколько мы могли набрать очков, сколько мог набрать "Зенит", но это не имеет смысла".
"Соперник воспользовался тем, что был небольшой спад у нас и у "Зенита", заняв первое место", - добавил Бабаев.