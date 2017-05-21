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Сборная России сохранила второе место в рейтинге IIHF после чемпионата мира

Спорт
21 мая, 19:29 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Первое место в рейтинге за собой сохранит Канада

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Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России сохранила второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) после завершения выступления на чемпионате мира в Кельне и Париже.

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Российские хоккеисты в воскресенье обыграли команду Финляндии в матче за третье место со счетом 5:3, этот результат принес России 1120 очков. Всего в рейтинге Россия получила 3105 очков, что помогло закрепиться ей на втором месте.

Первое место в рейтинге за собой сохранит Канада вне зависимости от результата финального матча со шведами.

Система подсчета рейтинга стран базируется на результатах сборных, показанных на чемпионатах мира и Олимпийских играх за последние четыре года, включая нынешний. При этом результат, продемонстрированный на последнем чемпионате мира, учитывается на 100 процентов, на турнире прошлого года - на 75, позапрошлого года - на 50, на турнире трехлетней давности - на 25. В текущем году при составлении рейтинга после нынешнего чемпионата мира учитываются результаты команд на турнирах с 2014 по 2017 год, включая Олимпиаду в Сочи.

Команда может заработать по итогам мирового первенства максимум 1200 очков (за первое место).

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