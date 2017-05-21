Белов из-за травмы не смог присутствовать на награждении сборной России на ЧМ по хоккею

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан сборной России Антон Белов не смог присутствовать на церемонии награждения команды бронзовыми медалями чемпионата мира из-за травмы.

Сборная России в матче за третье место обыграла команду Финляндии со счетом 5:3. Белов не сумел доиграть матч из-за повреждения.

Медаль Белова и приз за третье место получил один из его ассистентов Сергей Андронов.