Хоккеист Гавриков выбыл из строя на шесть недель

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КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России Владислав Гавриков выбыл на шесть недель из-за разрыва боковой связки колена в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею с командой Канады. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Олег Знарок.
В воскресенье игрок пропустил матч за третье место с командой Финляндии (5:3).
"У Гаврикова разорвалась боковая связка колена, выбыл на шесть недель", - сказал Знарок.
Защитник Антон Белов не доиграл третий период и не сумел выйти на церемонию награждения. "У Белова повреждена задняя поверхность бедра. Он даже встать не мог", - отметил он.