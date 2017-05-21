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Хоккеист Гавриков выбыл из строя на шесть недель

Спорт
21 мая, 20:40 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В воскресенье игрок пропустил матч за третье место чемпионата мира с командой Финляндии (5:3)

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Владислав Гавриков

Владислав Гавриков

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России Владислав Гавриков выбыл на шесть недель из-за разрыва боковой связки колена в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею с командой Канады. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Олег Знарок.

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В воскресенье игрок пропустил матч за третье место с командой Финляндии (5:3).

"У Гаврикова разорвалась боковая связка колена, выбыл на шесть недель", - сказал Знарок.

Защитник Антон Белов не доиграл третий период и не сумел выйти на церемонию награждения. "У Белова повреждена задняя поверхность бедра. Он даже встать не мог", - отметил он.

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