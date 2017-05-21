Знарок сообщил, что Овечкин первым поздравил его с бронзой ЧМ по хоккею

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Форвард Александр Овечкин был первым, кто поздравил главного тренер сборной России Олега Знарка с победой в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею. Об этом специалист сообщил журналистам.

В воскресенье российская команда со счетом 5:3 победила сборную Финляндии и девятый раз в истории завоевала бронзовые награды чемпионата мира. Овечкин пропускал турнир из-за травмы.

"Первым, кто поздравил меня, был Овечкин. Он прислал сообщение", - сказал Знарок.

Тренер сказал, что гордится своими хоккеистами. "Мы завоевали медали. Этот результат - не то, что мы хотели, но я горжусь своей командой. Это была очень хорошая команда, немного не повезло во вчерашней игре", - заявил Знарок.

Чемпионат мира в Кельне и Париже завершится в воскресенье. В финале турнира сыграют сборные Канады и Швеции.