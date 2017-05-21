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Панарин назвал валидольным матч за бронзу ЧМ между сборными России и Финляндии

Спорт
21 мая, 20:10 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В воскресенье российская команда со счетом 5:3 победила сборную Финляндии и заняла третье место на турнире

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Артемий Панарин

Артемий Панарин

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России по хоккею Артемий Панарин назвал валидольным матч за третье место чемпионата мира с командой Финляндии. Об этом он заявил журналистам.

В воскресенье российская команда со счетом 5:3 победила сборную Финляндии и завоевала бронзу турнира.

"Сегодня хороший день, мы выиграли медаль. Единственное, плохо провели третий период. Если бы Кучеров не забросил важную пятую шайбу, то неизвестно, как бы все повернулось. Валидольная игра получилась", - сказал Панарин.

Чемпионат мира в Кельне и Париже завершится в воскресенье. В финале турнира сыграют сборные Канады и Швеции.

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