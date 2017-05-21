"Фенербахче" первым из турецких клубов выиграл баскетбольную Евролигу

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СТАМБУЛ /Турция/, 21 мая. /ТАСС/. Турецкий "Фенербахче" обыграл греческий "Олимпиакос" со счетом 80:64 в финале баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Стамбуле на арене "Синин Эрдем Доум".
Самыми результативными игроками матча стали игроки турецкого клуба Богдан Богданович и Никола Калинич, набравшие по 17 очков. Самым ценным игроком "Финала четырех" был признан форвард "Фенербахче" Экпе Удох.
Ранее бронзу турнира завоевал российский ЦСКА, обыгравший в матче за третье место испанский "Реал" со счетом 94:70.
"Фенербахче" впервые выиграл самый престижный клубный баскетбольный турнир в Европе. Более того, ранее этого не удавалось сделать ни одному турецкому клубу. В прошлом году "Фенербахче" также играл в финале Евролиги, однако потерпел поражение от ЦСКА. "Олимпиакос" трижды выигрывал Евролигу (1997, 2012, 2013).
Главным тренером "Фенербахче" является 57-летний сербский специалист Желько Обрадович. В качестве тренера он выигрывал Евролигу рекордные девять раз: в 1992 году с югославским "Партизаном", в 1994 году с испанским "Ховентутом", в 1995 году с "Реалом", в 2000, 2002, 2007, 2009 и 2011 годах с греческим "Панатинаикосом" и теперь с "Фенербахче". Обрадович возглавляет турецкий клуб с 2013 года, чемпионат страны со стамбульским клубом он выиграл в 2013 и 2016 годах. "Олимпиакос" с 2014 года тренирует 50-летний Яннис Сферопулос, он привел команду к победе в чемпионате Греции два раза подряд - в 2015 и 2016 годах.
Тренерское противостояние Обрадовича и Сферопулоса, ранее работавшего в греческой команде "ВАМ Колоссос", составляет 11 матчей. Клубы Обрадовича выиграли девять из них. "Фенербахче" и "Олимпиакос" встречались 21 раз, турецкая команда победила в девяти матчах, в 12 проиграла.