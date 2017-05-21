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Баскетболисты ЦСКА завоевали бронзу Евролиги сезона-2016/17

Спорт
21 мая, 19:55 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 21, мая. /ТАСС

В матче за третье место армейцы победили испанский "Реал" со счетом 94:70

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© EPA/SEDAT SUNA

СТАМБУЛ /Турция/, 21 мая. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл испанский "Реал" со счетом 94:70 в матче за третье место Евролиги сезона-2016/17. Встреча прошла в Стамбуле на арене "Синин Эрдем Доум".

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Самым результативным игроком матча стал форвард армейцев Кайл Хайнс, набравший 14 очков.

ЦСКА в пятницу уступил греческому "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги, это поражение стало для московского клуба восьмым в истории на этой стадии турнира. В другом матче 1/2 финала "Реал" проиграл турецкому "Фенербахче". Финальный матч "Фенербахче" - "Олимпиакос" состоится позже воскресенье, начало - 21:00 мск.

В поединке за третье место встретились команды, занявшие первое ("Реал") и второе (ЦСКА) места в регулярном чемпионате Евролиги. "Реал" и ЦСКА - самые титулованные клубы Европы. Мадридская команда выигрывала Евролигу и Кубок европейских чемпионов девять раз (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015), а московская - семь (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016).

"Реал" и ЦСКА сыграли между собой 42-й матч в истории. Московский клуб выиграл 27 встреч, 15 проиграл. В регулярном чемпионате команды обменялись победами: в Москве верх взял ЦСКА (91:90), а в Мадриде - "Реал" (95:85).

Для ЦСКА этот "Финал четырех" стал уже 14-м. Армейцы трижды выигрывали Евролигу (2006, 2008, 2016), трижды были вторыми и в пятый раз стали третьими. Кроме того, ЦСКА четыре раза побеждал в Кубке европейских чемпионов (1961, 1963, 1969, 1971).

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