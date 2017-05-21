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Джексон: ЦСКА было сложно найти мотивацию на матч с "Реалом", но игроки сумели собраться

Спорт
21 мая, 20:21 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Андрей Карташов

ЦСКА обыграл "Реал" со счетом 94:70 и выиграл бронзовые медали Евролиги

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Аарон Джексон

Аарон Джексон

© Станислав Красильников/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА было сложно найти мотивацию для противостояния с испанским "Реалом" в матче за третье место Евролиги, но они сумели найти в себе моральные силы для того, чтобы одержать убедительную победу. Об этом журналистам сказал американский защитник московского клуба Аарон Джексон.

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ЦСКА обыграл "Реал" со счетом 94:70. Встреча состоялась в воскресенье в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум".

"Было сложно найти мотивацию, поражение в полуфинале от "Олимпиакоса" было очень болезненным. Но мы поговорили внутри команды, обсудили все, в результате чего смогли собраться и победить", - сказал Джексон.

26 мая стартует полуфинальная серия Единой лиги ВТБ, в которой ЦСКА встретится с краснодарским "Локомотивом- Кубанью". "Это хорошо, что перед полуфиналом мы одержали победу над таким сильным клубом, как "Реал", - отметил Джексон.

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