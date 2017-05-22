Чемпионат мира по хоккею в Париже и Кельне стал вторым по посещаемости в истории турнира

КЕЛЬН /Германия/, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпионат мира 2017 года по хоккею в Кельне и Париже занял второе место по посещаемости в истории турнира.

Матчи чемпионата мира приняли кельнская "Ланксесс- Арена" и парижская "АккорХотелс-Арена". Турнир посетили 686 391 человек. Рекорд по-прежнему принадлежит мировому первенству 2015 года в Праге и Остраве, матчи которого собрали 741 690 человек.

В среднем матчи турнира посетило 10 725 человек.

Это позволило соревнованиям в Кельне и Париже опередить ЧМ-2014 в Минске, который собрал 640 044 зрителя.

Чемпионат мира 2017 года еще не окончен: идет финальный матч между командами Канады и Швеции. После основного времени матча счет 1:1, идет овертайм.