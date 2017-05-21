Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России по хоккею Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.

Панарин в девяти проведенных играх набрал 17 очков (4 шайбы + 13 передач). Вторым стал другой российский нападающий Никита Кучеров - 15 очков (7+8), тройку замкнул канадский форвард Натан Маккиннон, набравший такое же количество очков, но забросивший на одну шайбу меньше (6+9).

Лучшими снайперами турнира стали Кучеров, еще один россиянин Никита Гусев и швед Вильям Нюландер, забросившие по семь шайб.

На прошлом чемпионате мира в Москве лучшим бомбардиром турнира стал российский нападающий Вадим Шипачев, набравший 18 очков (6+12). Панарин тогда стал вторым - 15 очков (6+9).

До Панарина и Шипачева в российской истории лишь три хоккеиста становились лучшими бомбардирами чемпионатов мира. В 2010 году в Германии им стал Илья Ковальчук - 12 очков (2+10), в 2012-м в Финляндии Евгений Малкин с 19 баллами (11+8), в 2014-м в Белоруссии Виктор Тихонов с 16 очками (8+8).

Чемпионат мира 2017 года проходил в Кельне и Париже. Сборная России завоевала бронзовые медали турнира. Победила команда Швеции, серебро выиграли канадцы.