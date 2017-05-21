ФХР: вопрос об отставке Знарка с поста главного тренера сборной России по хоккею не стоит

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Федерация хоккея России (ФХР) не рассматривает вопрос об отставке Олега Знарка с поста главного тренера сборной России. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент ФХР, руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг.

В субботу в полуфинальном матче чемпионата мира сборная России уступила канадцам со счетом 2:4, однако в итоге команда завоевала бронзовые награды турнира, победив в воскресенье финнов в матче за третье место (5:3).

"Вопрос об отставке Знарка у нас на повестке не стоит. Мы продолжаем готовиться к Олимпийским играм 2018 года", - сказал Ротенберг.