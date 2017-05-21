Хлопнули дверью: российские хоккеисты завоевали бронзу чемпионата мира

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России победила команду Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею и девятый раз в истории завоевала бронзовые награды соревнований. Встреча прошла в Кельне и завершилась со счетом 5:3.

Удивительно, но за долгую историю противостояний на чемпионатах мира, сборные Финляндии и России впервые встретились в матче за бронзовые награды турнира. Всего команды играли между собой на мировых первенствах 19 раз. Счет во встречах равный - 9:9, один раз была зафиксирована ничья.

Последний раз на чемпионатах мира россияне и финны играли в прошлом году в полуфинале в Москве, тогда подопечные Олега Знарка уступила счетом 1:3. А в 2014 году российская сборная оказалась сильнее в финале мирового первенства в Минске (5:2).

На этот чемпионат финны привезли далеко не самый сильный состав. В команде Лаури Марьямяки было семь игроков из-за океана, при том далеко не из самых сильных команд. Такое же количество представителей клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) было и в составе россиян, но их статус был гораздо выше. Прежде всего, речь идет о форвардах Артемии Панарине, Никите Кучерове и Евгении Кузнецове.

В предварительном раунде финны выступили не очень удачно, потерпев два поражения в семи играх, заняв четвертое место в группе. Россияне же в своей группе стали вторыми, уступив лишь американцам (3:5).

В четвертьфинале финская команда неожиданно выбила из турнира сборную США (2:0), а в матче за попадание в финал без шансов уступила шведам (1:4). Россиянам же для попадания в полуфинал пришлось отправить домой чехов (3:0). Но затем отечественные хоккеисты в драматичной игре уступили канадцам (2:4).

Хорошо начинаем, но слабо заканчиваем

Россияне с первых минут матча захватили инициативу в свои руки, сумев завершить стартовый период с минимальным преимуществом в счете. Во второй двадцатиминутке шквал атак подопечных Знарка увеличился, что привело к разгромной разнице в счете - 4:0. Правда, в концовке периода финны сумели одну шайбу отыграть, подарив себе шанс на спасение.

Сценарий заключительного отрезка матча напомнил третий период встречи Россия - Канада, когда отечественная сборная не только упустила преимущество в счете (2:0), но и обидно проиграла весь матч. Однако, обошлось. Финны сумели забросить две шайбы, сократив отставание до одного гола. Но все вопросы в матче сняла шайба Кучерова, которая зафиксировала итоговый счет на табло - 5:3.

Поздравления Овечкина и откровения Панарина

По окончании матча к журналистам, по традиции, вышел Знарок, при котором российская команда четвертый год подряд завоевывает медали на чемпионатах мира. "Не скажу, что это привычка. Но уезжать с чемпионата мира с медалями четвертый год подряд - это хороший результат. Хотя мы стремились к большему", - отметил он.

По мнению тренера, поражение от команды Финляндии позволило бы назвать итоги турнира провальными. Также специалист рассказал, что первым, кто его поздравил с бронзой ЧМ-2017, стал хоккеист Александр Овечкин, пропускавший турнир из-за травмы.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что команда могла добиться большего. "Приятно заканчивать сезон победой, она всегда радует, на данный момент нужно ей наслаждаться. Эта команда заслуживала большего, у нас есть предпосылки для успеха. Молодость команды сыграла нам только на пользу", - считает функционер.

Российским хоккеистам было трудно общаться журналистами в микст-зоне, чувствовалась досада и упадок моральных сил после поражения от канадцев днем ранее. "Главное - конечный результат и что мы смогли взять бронзовые медали. Сезон закончен, мы одержали победу", - сказал форвард Евгений Дадонов. "Для успеха на турнире не хватило выиграть третий период матча с канадцами", - считает Никита Кучеров.

Панарин, набравший 17 очков (4 шайбы + 13 передач) на нынешнем турнире и идущий в лидерах бомбардирской гонки, остался недоволен комментариями болельщиков в интернете.

"Мне просто интересно, кто говорит, что приз лучшему бомбардиру чемпионата мира это ерунда и утешительный приз? Очень злюсь в такие моменты. Если я не разбираюсь в чем-то, то я не могу ничего про это сказать. Очень недоволен такими комментариями в интернете, в детстве я мечтал о таком призе", - сказал нападающий.

Готовимся к Пхенчхану-2018

Хоккейный сезон для игроков и тренерского штаба российской сборной завершен. Но времени не так много - Федерация хоккея России уже начинает готовиться к следующему крупному турниру, которым для российской команды станут Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

По словам Ротенберга, ФХР проанализирует прошедший чемпионат мира и начнет концентрироваться на подготовке к Олимпиаде. Также функционер сообщил, что команду к турниру будет готовить Знарок, как и предполагалось ранее.

До сих пор неизвестно, приедут ли на Игры представители клубов НХЛ. В ходе чемпионата мира глава Международной федерации хоккея Рене Фазель не раз заявлял, что не оставляет попыток договориться с руководством НХЛ. Окончательное решение должно быть принято в июле.