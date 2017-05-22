Тренер: приезд вратаря Лундквиста значительно усилил сборную Швеции на ЧМ по хоккею

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КЕЛЬН /Германия/, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Приезд голкипера Хенрика Лундквиста значительно усилил состав сборной Швеции по хоккею на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал главный тренер шведской команды Рикард Гренборг.
Шведы в воскресенье в Кельне победили канадцев по буллитам со счетом 2:1 в финале мирового первенства. Голкипер "Рейнджерс" Лундквист присоединился к команде в конце группового этапа турнира.
"Мы очень счастливы, это большая победа для шведского хоккея. Игра была равной, в том числе и овертайм. Рад, что мы оказались на стороне победителей. У Канады отличная команда, отдаю должное Джону Куперу", - сказал Гренборг.
"Лундквист является одним из лучших вратарей мира. И он серьезно усилил нашу оборону. Мы стали показывать другой хоккей, когда команду пополнили Лундквист, Бэкстрем и Линдберг", - добавил шведский наставник.
Чемпионат мира проходил в Кельне и Париже. Сборная России завоевала бронзовые медали турнира.