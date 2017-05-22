Шарапова вошла в топ-200 рейтинга WTA

Группа Metallica завоевала премию журнала Billboard в номинации "Лучший рок-альбом" годаКультура 22 мая, 5:42
Шарапова вошла в топ-200 рейтинга WTAСпорт 22 мая, 5:38
CNN: власти Саудовской Аравии и ОАЭ обещали вложить $100 млн в фонд дочери ТрампаМеждународная панорама 22 мая, 5:31
Сборная России по хоккею вернулась в Москву с чемпионата мираСпорт 22 мая, 5:28
Баскетболист Пачулия заявил об угрозах в адрес его семьи после эпизода с травмой ЛеонардаСпорт 22 мая, 4:45
Астронавты на МКС 23 мая выйдут в открытый космос для ремонта оборудованияКосмос 22 мая, 3:44
Лундквист остановил канадцев: шведские хоккеисты стали чемпионами мираСпорт 22 мая, 3:36
"Известия": число выявленных ЦБ РФ нелегальных кредиторов в I квартале выросло на 44%Экономика и бизнес 22 мая, 3:33
Глава МИД Ирана предположил, что США хотят выкачать деньги из Саудовской АравииМеждународная панорама 22 мая, 2:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 211-го на 173-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Шарапова вернулась в рейтинг три недели назад, возобновив выступления после 15-месячной дисквалификации за мельдоний. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. На прошлой неделе Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. Тем не менее, победа в первом раунде над американкой Кристиной Макхейл позволила ей подняться на 38 позиций в обновленном рейтинге.
Благодаря попаданию в топ-200 Шарапова теперь может выступить в квалификации Уимблдонского турнира. Ранее оргкомитет Открытого чемпионата Франции отказал россиянке в предоставлении wild card (специального приглашения) в основную сетку и квалификацию. В чемпионской гонке WTA, по результатам которой определяются восемь участниц итогового турнира года, Шарапова поднялась на 129 позиций и теперь занимает 82-ю строчку.
В топ-10 вошла украинская теннисистка Элина Свитолина, выигравшая турнир в Риме. Она также вышла на первое место в чемпионской гонке - украинка в этом сезоне одержала победы уже на четырех турнирах.
Рейтинг WTA от 22 мая:
1 (1). Ангелик Кербер (Германия) - 7035 очков
2 (2). Серена Уильямс (США) - 6110
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6100
4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5790
5 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4636
6 (11). Элина Свитолина (Украина) - 4575
7 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4480
8 (6). Йоханна Конта (Великобритания) - 4330
9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4310
10 (9). Агнешка Радваньска (Польша) - 4095
15 (15). Елена Веснина (Россия) - 2816...
17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2640...
27 (26). Дарья Касаткина (Россия) - 1580...
40 (43). Екатерина Макарова (Россия) - 1265...
73 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) - 804...
78 (79). Евгения Родина (Россия) - 783...
85 (87). Екатерина Александрова (Россия) - 707...
173 (211). Мария Шарапова (Россия) - 310.