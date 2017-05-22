Шарапова вошла в топ-200 рейтинга WTA

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 211-го на 173-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Шарапова вернулась в рейтинг три недели назад, возобновив выступления после 15-месячной дисквалификации за мельдоний. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. На прошлой неделе Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. Тем не менее, победа в первом раунде над американкой Кристиной Макхейл позволила ей подняться на 38 позиций в обновленном рейтинге.

Благодаря попаданию в топ-200 Шарапова теперь может выступить в квалификации Уимблдонского турнира. Ранее оргкомитет Открытого чемпионата Франции отказал россиянке в предоставлении wild card (специального приглашения) в основную сетку и квалификацию. В чемпионской гонке WTA, по результатам которой определяются восемь участниц итогового турнира года, Шарапова поднялась на 129 позиций и теперь занимает 82-ю строчку.

В топ-10 вошла украинская теннисистка Элина Свитолина, выигравшая турнир в Риме. Она также вышла на первое место в чемпионской гонке - украинка в этом сезоне одержала победы уже на четырех турнирах.

Рейтинг WTA от 22 мая:

1 (1). Ангелик Кербер (Германия) - 7035 очков

2 (2). Серена Уильямс (США) - 6110

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6100

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5790

5 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4636

6 (11). Элина Свитолина (Украина) - 4575

7 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4480

8 (6). Йоханна Конта (Великобритания) - 4330

9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4310

10 (9). Агнешка Радваньска (Польша) - 4095

15 (15). Елена Веснина (Россия) - 2816...

17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2640...

27 (26). Дарья Касаткина (Россия) - 1580...

40 (43). Екатерина Макарова (Россия) - 1265...

73 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) - 804...

78 (79). Евгения Родина (Россия) - 783...

85 (87). Екатерина Александрова (Россия) - 707...

173 (211). Мария Шарапова (Россия) - 310.