Неподобающее поведение футболистов "Оренбурга" и "Ростова" будет рассмотрено КДК РФС

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит неподобающее поведение игроков "Оренбурга" и "Ростова" во время матча чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч 30-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Ростовом" прошел в воскресенье и завершился победой хозяев со счетом 2:0. По ходу встречи футболисты "Оренбурга" получили семь желтых карточек, а игроки "Ростова" - шесть. Также в конце игры были удалены нападающий "Оренбурга" Михал Дюриш и полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа.

"Матч "Оренбург" - "Ростов": рассмотрим неподобающее поведение команд - хозяева получили семь желтых карточек в одной игре, а гости - шесть. Разберем и удаление футболистов Дюриша и Нобоа, они вместе с судьей (Владиславом) Безбородовым будут приглашены на заседание комитета", - сказал Григорьянц.

"Локомотив" - "Зенит" (0:2): болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, использовали и бросали пиротехнику. Болельщики гостей скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику и демонстрировали баннер с оскорбительным содержанием. ЦСКА - "Анжи" (4:0): болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику. "Амкар" - "Рубин" (1:2): болельщики гостей скандировали ненормативную лексику", - ответил глава комитета на вопрос, какие нарушения также будут рассмотрены на заседании.

Заседание КДК РФС состоится в среду в Доме футбола в Москве.