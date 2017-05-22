КДК РФС рассмотрит массовый прорыв болельщиков "Спартака" на поле в матче с "Арсеналом"

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит массовый прорыв болельщиков московского "Спартака" на поле после матча с тульским "Арсеналом". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч 30-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Спартаком" прошел в воскресенье в Туле и завершился победой хозяев со счетом 3:0. После финального свистка несколько десятков болельщиков красно-белых прорвали ограждения и выбежали на поле, где сломали ворота и порвали сетку на сувениры.

"Будет рассмотрен массовый выход болельщиков обоих клубов на поле после финального свистка. Также болельщики хозяев и гостей использовали и бросали пиротехнику. Помимо этого, фанаты "Спартака" сжигали атрибутику "Арсенала", повредили имущество стадиона и в большом количестве сидели на решетке трибуны", - сказал Григорьянц.

Также главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не пришел на послематчевую пресс-конференцию. "В рапорте отмечено, что главный тренер "Спартака" не имел возможности пройти на пресс-конференцию через поле, поэтому этот эпизод мы рассматривать не будем", - отметил глава комитета.

Заседание КДК РФС состоится в среду в Доме футбола в Москве. Там также будет рассматриваться прорыв болельщиков "Спартака" на поле после матча 29-го тура чемпионата России с "Амкаром" в Перми. По итогам заседания "Спартаку" грозит временное закрытие секторов на гостевых матчах.