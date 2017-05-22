Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международный паралимпийский комитет оставил в силе отстранение ПКР

Спорт
22 мая, 16:14 дата обновления: 22 мая, 16:34 UTC+3

Об этом на пресс-конференции заявил глава МПК Филип Крэйвен

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент МПК Филип Крэйвен

Президент МПК Филип Крэйвен

© EPA/JULIAN STRATENSCHULTE

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) единогласно проголосовал за сохранение отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом на пресс-конференции заявил глава МПК Филип Крэйвен.

Смотрите также
Российские паралимпийцы

Россияне пропустят Паралимпиаду-2018 в случае невыполнения дорожной карты к сентябрю

"Исполком единогласно принял это решение, отстранение Паралимпийского комитета России остается в силе", - сказал Крэйвен.

"МПК отстранил ПКР в августе прошлого года на основании выводов доклада профессора Макларена. Эти данные шокировали паралимпийское движение и указали на то, что ПКР не был в состоянии выполнить свои обязательства перед МПК", - добавил он.

 МПК 7 августа приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении Паралимпийского комитета России, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
2
Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нет
3
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
4
Песков: выпады Маккейна в адрес Путина - за гранью, но это не влияет на отношения с США
5
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
6
Николай Чудотворец. Досье
7
Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама