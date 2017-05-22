Международный паралимпийский комитет оставил в силе отстранение ПКР

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) единогласно проголосовал за сохранение отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом на пресс-конференции заявил глава МПК Филип Крэйвен.

"Исполком единогласно принял это решение, отстранение Паралимпийского комитета России остается в силе", - сказал Крэйвен.

"МПК отстранил ПКР в августе прошлого года на основании выводов доклада профессора Макларена. Эти данные шокировали паралимпийское движение и указали на то, что ПКР не был в состоянии выполнить свои обязательства перед МПК", - добавил он.

МПК 7 августа приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении Паралимпийского комитета России, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.