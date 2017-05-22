Россияне пропустят Паралимпиаду-2018 в случае невыполнения дорожной карты к сентябрю

В Сирии погиб уроженец БиробиджанаАрмия и ОПК 22 мая, 16:30
СМИ: Гонтарева "обескровила" банковскую систему УкраиныЭкономика и бизнес 22 мая, 16:29
Песков опроверг планы по организации референдумов для повышения явки на выборах-2018Политика 22 мая, 16:24
Россияне пропустят Паралимпиаду-2018 в случае невыполнения дорожной карты к сентябрюСпорт 22 мая, 16:18
Международный паралимпийский комитет оставил в силе отстранение ПКРСпорт 22 мая, 16:14
Песков: выпады Маккейна в адрес Путина - за гранью, но это не влияет на отношения с СШАПолитика 22 мая, 15:56
Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нетПолитика 22 мая, 15:55
Кремль подтвердил визит Путина во Францию 29 маяМеждународная панорама 22 мая, 15:55
В КНР запустят технологию приема платежей, основанную на распознавании лица плательщикаЭкономика и бизнес 22 мая, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если Паралимпийский комитет России (ПКР) не выполнит критерии по восстановлению организации в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом на пресс-конференции заявил президент МПК Филип Крэйвен.
"Если обязательства ПКР не будут выполнены до начала сентября, то российской стороне будет очень трудно снять отстранение", - сказал Крэйвен.
"В следующий раз мы соберемся в сентябре. Новый состав исполкома МПК будет избран 8 сентября, на тот момент до Игр останется шесть месяцев. И если мы не получим позитивные решения (со стороны России) на рекомендации рабочей группы, то это будет очень-очень маловероятно (что российская сборная отправится в Пхенчхан)", - сказал Крэйвен.
"Это очень серьезная ситуация. Может быть, в будущем будет найдено ее решение. Но я не говорю, что оно есть сейчас", - добавил глава МПК.
7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.
В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении ПКР, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.