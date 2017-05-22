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Вопрос допуска российских паралимпийцев к Играм будет решен при нынешнем президенте МПК

Спорт
22 мая, 17:26 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 22, мая. /ТАСС

Следующий раз заседание исполкома состоится в январе 2018 года в Бонне

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Филип Крэйвен

Филип Крэйвен

© EPA/SERGEI CHIRIKOV

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Вопрос допуска российских паралимпийцев к участию в Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет решен нынешним составом исполкома Международного паралимпийского комитета (МПК) за два дня до выборов нового президента организации, которым является британец Филип Крэйвен. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МПК Крейг Спенс.

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В понедельник Крэйвен сообщил на пресс-конференции, что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года, если Паралимпийский комитет России (ПКР) к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению организации в МПК.

"3-4 сентября в Абу-Даби пройдет заседание исполкома, во время которого рабочая группа предоставит свой отчет, а генеральная ассамблея состоится спустя два дня после этого. Решение будет принято до генассамблеи, на которой будет избран новый президента МПК. На следующее утро после избрания будет короткое заседание нового состава исполкома, однако никакого решения на этой встрече принято не будет", - сказал Спенс.

Следующий раз заседание исполкома состоится в январе 2018 года в Бонне (Германия).

МПК 7 августа приостановил членство ПКР, вследствие чего все российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении ПКР, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.

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