Терентьев: МПК подвергается внешнему давлению в вопросе допуска россиян к Паралимпиаде

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) во время публичной оценки процесса восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) вынуждено подчиняться давлению со стороны третьих сил. Об этом ТАСС заявил член совета спортсменов МПК Михаил Терентьев.

В понедельник президент МПК Филип Крэйвен сообщил, что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года, если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению организации в МПК.

"Во время общения в кулуарах все настроены позитивно, но как только дело доходит до общения с прессой, во время которого озвучивается официальная позиция, чувствуется внешнее давление на решение руководства МПК", - сказал Терентьев.

МПК 7 августа приостановил членство ПКР, вследствие чего все российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.