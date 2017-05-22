Десять игроков "Спартака" вошли в число 33 лучших футболистов сезона

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Десять игроков московского "Спартака" вошли в список 33 лучших футболистов сезона в России. Список опубликован на официальном сайте Российского футбольного союза.
Исполком РФС, который прошел в понедельник, утвердил список лучших по итогам сезона-2016/17.
Список ежегодно составляется и утверждается исполкомом РФС по итогам чемпионата России. Он представляет собой три символических состава из футболистов, распределенных по игровым позициям.
В 12-й раз в символическую сборную попал защитник ЦСКА Василий Березуцкий. Рекорд принадлежит его партнеру по команде Сергею Игнашевичу, который попадал в число 33 лучших 14 раз.