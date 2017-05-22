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Десять игроков "Спартака" вошли в число 33 лучших футболистов сезона

Спорт
22 мая, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

В 12-й раз в символическую сборную попал защитник ЦСКА Василий Березуцкий

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Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Десять игроков московского "Спартака" вошли в список 33 лучших футболистов сезона в России. Список опубликован на официальном сайте Российского футбольного союза.

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Исполком РФС, который прошел в понедельник, утвердил список лучших по итогам сезона-2016/17.

Список ежегодно составляется и утверждается исполкомом РФС по итогам чемпионата России. Он представляет собой три символических состава из футболистов, распределенных по игровым позициям.

В 12-й раз в символическую сборную попал защитник ЦСКА Василий Березуцкий. Рекорд принадлежит его партнеру по команде Сергею Игнашевичу, который попадал в число 33 лучших 14 раз.

Полный список

  • Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Артем Ребров ("Спартак"). 3. Гилерме ("Локомотив").
  • Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Игорь Смольников ("Зенит"). 3. Виталий Калешин ("Краснодар").
  • Правый центральный защитник: 1. Василий Березуцкий (ЦСКА). 2. Ведран Чорлука ("Локомотив"). 3. Сердар Таски ("Спартак").
  • Левый центральный защитник: 1. Сесар Навас ("Ростов"). 2. Георгий Джикия ("Амкар"/"Спартак"). 3. Федор Кудряшов ("Ростов").
  • Левый защитник: 1. Дмитрий Комбаров ("Спартак"). 2. Виталий Денисов ("Локомотив"). 3. Доменико Кришито ("Зенит").
  • Опорный полузащитник: 1. Фернандо ("Спартак"). 2. Кристиан Нобоа ("Ростов"). 3. Понтус Вернблум (ЦСКА).
  • Правый полузащитник: 1. Квинси Промес ("Спартак"). 2. Тимофей Калачев ("Ростов"). 3. Александр Самедов ("Локомотив"/"Спартак").
  • Центральный полузащитник: 1. Денис Глушаков ("Спартак"). 2. Алан Дзагоев (ЦСКА). 3. Александр Головин (ЦСКА).
  • Левый полузащитник: 1. Роман Зобнин ("Спартак"). 2. Юрий Жирков ("Зенит"). 3. Олег Шатов ("Зенит").
  • Правый нападающий: 1. Артем Дзюба ("Зенит"). 2. Зе Луиш ("Спартак"). 3. Александр Бухаров ("Ростов").
  • Левый нападающий: 1. Федор Смолов ("Краснодар"). 2. Дмитрий Полоз ("Ростов"). 3. Алексей Миранчук ("Локомотив").
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