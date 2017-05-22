Почти 30 болельщиков задержано за правонарушения во время матча РФПЛ "Арсенал" - "Спартак"

ТУЛА, 22 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Полиция привлекла 29 человек к административной ответственности за совершение правонарушений в ходе футбольного матча "Арсенала" со "Спартаком", прошедшего 21 мая в Туле. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

"Органами правопорядка были предприняты все меры по недопущению провокаций, конфликтных ситуаций и потасовок между фанатами. За совершение административных правонарушений привлекли к ответственности 29 человек. Некоторым из них по решению суда были назначены наказания в виде крупных административных штрафов, ареста на 5 суток и лишения права посещать спортивные мероприятия сроком до 5,5 лет", - цитирует пресс-служба слова врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Тульской области Максима Кузнецова.

Как сообщалось в день игры, более тысячи болельщиков московского "Спартака" прорвались на поле после завершения выездного матча 30-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом". Фанаты разобрали футбольные ворота и растащили сетку на сувениры. В день матча в Тулу прибыло около 10 тысяч болельщиков "Спартака".