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МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских, Антон Рассказов/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил итоги чемпионата России по футболу сезона-2016/17. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания сообщил президент РФС Виталий Мутко.
"Утвердили итоги чемпионатов, в том числе чемпионата России, молодежного первенства, чемпионата страны среди женщин, чемпионата по мини-футболу", - сказал он.
По итогам сезона-2016/17 чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) победителем стал московский "Спартак". Второе место занял столичный ЦСКА, третье - санкт-петербургский "Зенит". В Лигу чемпионов вышли "Спартак" и ЦСКА, в Лигу Европы - "Зенит", "Краснодар", занявший четвертое место и "Локомотив", ставший обладателем Кубка России. Вылетели из чемпионата РФПЛ самарские "Крылья Советов" и томская "Томь"; еще две команды, которые покинут лигу, определятся по результатам стыковых матчей, в которых между собой в двухматчевом противостоянии 25 и 28 мая сыграют "Оренбург" и "СКА-Хабаровск", а также тульский "Арсенал" и "Енисей".
По итогам первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) чемпионом стало московское "Динамо", вышедшее напрямую в РФПЛ. Второе место и путевку в высшую лигу завоевал "Тосно" из Ленинградской области. Третье и четвертое места и возможность сыграть в стыковых матчах за выход в РФПЛ завоевали красноярский "Енисей" и "СКА-Хабаровск" соответственно. Вылетели из ФНЛ владивостокский "Луч- Энергия", саранская "Мордовия", саратовский "Сокол", "Спартак-Нальчик" и нижнекамский "Нефтехимик".
По итогам молодежного первенства России чемпионом стал также московский "Спартак". В женском первенстве по итогам сезона-2016 победила химкинская "Россиянка".