Ковалева: борьба человека и компьютера в го поможет появиться сильному игроку и в России

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Второе противостояние человека и компьютера в го является важным шагом на пути совершенствования этой логической настольной игры, поскольку развитие симуляторов дает возможность гроссмейстерам по всему миру оттачивать свое мастерство на высочайшем уровне сложности, что со временем может позволить и российским игрокам войти в число лучших на планете. Таким мнением с ТАСС поделилась вице-президент Российской федерации го Наталья Ковалева.

C 23 по 27 мая в китайском городе Вужень (провинция Чжэцзян) состоится вторая встреча человека против компьютера по игре в го. В прошлом году программа AlphaGo сумела одолеть одного из сильнейших гроссмейстеров в мире Ли Седоля, одержав победу в четырех из пяти партий. На этот раз ей будет противостоять еще один представитель Китая - Кэ Цзе, лидер неофициального рейтинга Go Ratings. Всего будет сыграно три матча, плюс пройдет встреча, в которой с AlphaGo сразится целая команда игроков; также будет сыгран и парный матч, в котором с каждой из сторон человек будет играть совместно с машиной.

"Появление такой программы будет способствовать тому, что появятся сильные игроки в неазиатских странах. Как это случилось в шахматах, ведь действующий чемпион мира Магнус Карлсен начинал с того, что просто играл в интернете и с компьютерными программами", - сказала Ковалева.

"В любой неазиатской стране сейчас есть проблема - отсутствие по-настоящему сильных соперников. Если у нас появится возможность играть с сильной компьютерной программой, то найдется талант, возможно, даже и у нас, который будет соперничать на равных с сильнейшим азиатами. Игра меняется, поскольку люди пробуют использовать ходы, которые предлагает компьютер. Внутри сообщества совершенствуется и теоретическая база".

Собеседница агентства отметила, что прошлый матч вызвал большой интерес к го во всем мире. "Даже если посмотреть графики поисковых запросов в интернете, то упоминание "го", либо "падук", как игру называют в Корее, зашкаливало по сравнению со всеми остальными. Это была лучшая реклама игры за всю ее многовековую историю".

Проблема читерства

Вместе с тем техническое развитие игры сопряжено и с негативными последствиями. Так, со временем го может столкнуться с проблемой так называемого читерства, которая заключается в том, что игроки начинают использовать подсказки компьютера. Подобное уже произошло в шахматах. "У нас нет допинга, но, вероятно, мы столкнемся с проблемой читерства", - спрогнозировала Ковалева.

Вице-президент федерации рассказала, что пока AlphaGo не доступна для покупки. За минувший год помимо матча с Ли Седолем она тайно сыграла 60 игр в интернете. "Простой смертный не может сыграть с ней. Но благодаря ее развитию подтягиваются и другие программы, которые начинают играть сильнее. Однако пока сильнейшие россияне обыгрывают доступные программы", - рассказала Ковалева.

Го в настоящее время является одной из самых распространенных настольных игр в мире (около 60 млн игроков). Она входит в число пяти базовых дисциплин главного соревнования в интеллектуальных видах спорта - Всемирных интеллектуальных игр. Считается, что го в равной степени развивает правое и левое полушария мозга и тренирует как аналитические, так и интуитивные навыки человека. Точное место и время появления игры го неизвестны, по разным источникам, она возникла в Древнем Китае от 2,5 до 4 тыс. лет назад.

Программа AlphaGo была разработана компанией Google DeepMind в 2015 году. После матча с Ли Седолем Корейская ассоциация падука присвоила программе "почетный" девятый дан.