Спортивного комментатора Перетурина похоронят 25 мая на Донском кладбище

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Спортивный комментатор Владимир Перетурин будет похоронен в четверг на Донском кладбище. Об этом ТАСС сообщил его сын Василий.

Бывший футболист, спортивный комментатор Владимир Перетурин скончался в понедельник, накануне своего 79-летия.

"Панихида начнется в 12 часов в 29-й больнице. Похороны пройдут на Донском кладбище", - сказал Василий Перетурин.

Перетурин перенес два инсульта и в последние годы был прикован к постели.

Владимир Перетурин выступал за футбольные клубы "Динамо" из Кирова и Калининграда, ленинградский "Автомобилист", "Сатурн" из Рыбинска, играл на позиции защитника. Завершил футбольную карьеру в 1967 году, после чего стал спортивным комментатором, работал на многих крупных футбольных соревнованиях и Олимпийских играх. С 1980 по 1999 год вел передачу "Футбольное обозрение" на Первом канале.