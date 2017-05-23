Футболист Павлюченко подтвердил, что покидает "Урал"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Нападающий Роман Павлюченко подтвердил, что принял решение не продлевать соглашение с "Уралом". Об этом футболист заявил ТАСС.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов рассказал изданию "Спорт-Экспресс", что 35-летний Павлюченко, видимо, уйдет из клуба.

"Ничего не случилось. Просто я принял такое решение. Больше об этом говорить не хочу", - сказал он.

Ранее весной и Павлюченко, и клуб не раз заявляли, что готовы продолжить сотрудничество в следующем сезоне.

Павлюченко перешел в "Урал" в июне 2016 года. В чемпионате России сезона-2016/17 он провел за екатеринбургскую команду 21 матч, забив четыре мяча. В активе Павлюченко 50 матчей и 21 гол за сборную России. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, забив на турнире три мяча.