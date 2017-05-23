Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист Павлюченко подтвердил, что покидает "Урал"

Спорт
23 мая, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Ранее весной и Павлюченко, и клуб не раз заявляли, что готовы продолжить сотрудничество в следующем сезоне

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роман Павлюченко

Роман Павлюченко

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Нападающий Роман Павлюченко подтвердил, что принял решение не продлевать соглашение с "Уралом". Об этом футболист заявил ТАСС.

Смотрите также
Роман Павлюченко

Спортивный директор "Урала": футболист Павлюченко покидает клуб

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов рассказал изданию "Спорт-Экспресс", что 35-летний Павлюченко, видимо, уйдет из клуба.

"Ничего не случилось. Просто я принял такое решение. Больше об этом говорить не хочу", - сказал он.

Ранее весной и Павлюченко, и клуб не раз заявляли, что готовы продолжить сотрудничество в следующем сезоне.

Павлюченко перешел в "Урал" в июне 2016 года. В чемпионате России сезона-2016/17 он провел за екатеринбургскую команду 21 матч, забив четыре мяча. В активе Павлюченко 50 матчей и 21 гол за сборную России. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, забив на турнире три мяча.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
2
Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку
3
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
4
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
5
CBS: подозреваемого в теракте в Манчестере звали Салман Абеди
6
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
7
Расследование теракта на стадионе в Манчестере. Хроника событий
Темы дня
Загрузка...
Реклама