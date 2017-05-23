Чернышенко: КХЛ примет непопулярные меры по отношению к клубам с госфинансированием

КРАСНОДАР, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) готова принять непопулярные меры по отношению к клубам, неэффективно использующим бюджетные средства. Об этом на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

24 мая на заседании совета директоров лиги должен быть утвержден состав клубов лиги на чемпионат сезона-2017/18.

"Недавний пример с китайским "Куньлунем" расширил наши возможности в плане маркетинга и привлечения денег - мы можем зарабатывать на азиатских рынках. Бюджеты клубов на 52 процента зависят от госфинансирования и не все клубы эффективно расходуют эти средства, - сказал Чернышенко. - Буквально завтра на совете директоров КХЛ мы будем обсуждать комплекс мер. Возможно, придется принимать непопулярные решения".

"Будут недовольные клубы, которым придется играть в непопулярных лигах, но высвободятся бюджетные средства, будет оздоровлена лига. Повысится привлекательность. А средства от госфинансирования клубов можно будет направить на развитие резервов ", - добавил он.

Ранее Чернышенко сообщил, что оптимальным количеством в КХЛ является 24 клуба. В сезоне-2016/17 выступало 29 команд.