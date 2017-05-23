Путин выступил за введение грантов для молодых спортсменов и поддержку бывших олимпийцев

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КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым ввести гранты для талантливых молодых спортсменов и организовать поддержку тех, кто уже покинул большой спорт.
"Следует подумать о поддержке талантливых ребят. В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне", - сказал глава государства на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта. По его мнению, "это позволит выявлять и вести к успеху лучших из лучших".
Путин потребовал предусмотреть деньги для таких грантов. "Средства на эти цели надо изыскать, в том числе и за счет сокращения финансирования профессионального спорта, во всяком случае - по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются очень большие и не всегда обоснованно", - подчеркнул президент.
Глава государства также затронул тему завершения спортивной карьеры. "Во-первых, требуются дополнительные меры, что позволит тем, кто достойно представлял страну на спортивной арене, обрести новые профессиональные возможности, найти применение своим талантам, своему опыту", - указал Путин. На его взгляд, "также следует проработать тему с поддержкой призеров - серебряных, бронзовых - Олимпиад, достигших пенсионного возраста". "Сейчас это делает Фонд поддержки олимпийцев, но он создавался для помощи действующим спортсменам и должен сосредоточиться именно на этой работе", - предупредил президент.