Итальянский велогонщик Нибали одержал победу на 16-м этапе "Джиро д'Италия"

Биография Роджера МураБиографии и справки 23 мая, 19:52
Глава Кубани предложил провести полное "импортозамещение" в российском футболеСпорт 23 мая, 19:40
Мосбиржа впервые вводит программу ликвидности по валютной паре "доллар/рубль"Экономика и бизнес 23 мая, 19:33
Вратарь Габулов пропустит начало подготовки сборной России к Кубку конфедерацийСпорт 23 мая, 19:33
Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман АбедиМеждународная панорама 23 мая, 19:32
Меры безопасности на финале Лиги Европы не будут усиленыСпорт 23 мая, 19:13
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 маяПолитика 23 мая, 19:10
ФАС возбудила дело против HP и LenovoЭкономика и бизнес 23 мая, 19:05
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодыхЭкономика и бизнес 23 мая, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Итальянец Винченцо Нибали из команды "Бахрейн-Мерида" выиграл 16-й этап престижной шоссейной веломногодневки "Джиро д'Италия".
Нибали преодолел дистанцию 222 км за 6 часов 24 минуты 22 секунды. Вторым на финиш, показав то же время, пришел испанский велогонщик Микель Ланда из британской команды Team Sky. Третьим на этапе стал колумбиец Найро Кинтана (Movistar), который уступил лидеру 12 секунд.
Российский гонщик из швейцарской команды "Катюша- Альпесин" Ильнур Закарин пришел к финишу пятым, проиграв победителю 34 секунды. В генеральной классификации Закарин сохранил пятую позицию, но сократил отставание от лидера до 2 минут 40 секунд.
В генеральном зачете продолжает лидировать голландский гонщик из Team Sunweb Том Дюмулен. Второе место занимает Кинтана, его отставание составляет 31 секунду. Нибали занимает третью позицию, уступая 1 минуту 12 секунд.
Следующий этап состоится 24 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.