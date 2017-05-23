Третьяк: подпрограмма ФЦП по развитию хоккея может быть принята до или после ЧМ-2018

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Подпрограмма по развитию хоккея Федеральной целевой программы (ФЦП) может быть принята как до чемпионата мира по футболу 2018 года, так и после турнира. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта 22 апреля прошлого года в Казани согласился с введением подпрограммы, рассчитанной с 2018 по 2020 год. Поручение по ее утверждению было подписано Путиным в середине мая прошлого года. На заседании президентского Совета в Краснодаре во вторник Третьяк обратил внимание на то, что программа еще не принята.

"Я выступил, потому что сейчас подпрограмма проходит доработку. Этот вопрос я поднял еще раз, чтобы Владимир Владимирович еще больше проконтролировал, чтобы после чемпионата мира по футболу 2018 года деньги были направлены на развитие хоккейной материально-технической базы, - сказал Третьяк. - Программу могут принять как до, так и после чемпионата мира по футболу. Мы подали документы в Министерство финансов и правительство, хотим, чтобы они прошли успешно".

"Мы сейчас с Министерством спорта предоставили всю информацию, сколько нам нужно стадионов, в каких регионах, - продолжил глава ФХР. - Поэтому я просто еще раз сделал акцент на этом. Популярность хоккея очень высока, я сказал, что мальчишки должны играть в хоккей, нам нужно строить больше катков, чтобы у нас были будущие чемпионы и вообще здоровые дети. Поскольку это не только профессиональная, но и социальная задача".