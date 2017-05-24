Малкин заявил, что расстроен своей результативностью в шестом матче серии с "Оттавой"

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после проигранной шестой встречи полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Оттавой" заявил, что недоволен своей личной результативностью, несмотря на заброшенную шайбу. Слова россиянина приводит пресс-служба "Питтсбурга".
"Питтсбург" уступил "Оттаве" со счетом 1:2 в шестом матче, Малкин забросил единственную шайбу "Питтсбурга". Для российского форварда эта шайба стала седьмой в текущем плей-офф, он продолжает лидировать в споре лучших бомбардиров - на его счету 24 очка (7 шайб + 17 передач) в 18 матчах Кубка Стэнли.
"Я должен использовать свои шансы гораздо лучше. Считаю, что мог забросить сегодня две или три шайбы. Это меня немного расстраивает, ведь я имел достаточно шансов, чтобы отличиться еще. Одного гола явно недостаточно, чтобы одержать победу, мы должны забрасывать больше", - сказал Малкин.
Благодаря победе "Оттава" сравняла счет в серии полуфинала - 3-3. Россиянин также отметил, что у "Питтсбурга" хорошие шансы на победу в седьмой игре серии, которая пройдет на домашней арене "Питтсбурга".
"Мы просто должны вернуться домой и победить, выиграть еще один матч. Мы будем выступать дома, у нас есть хорошие шансы на победу в серии", - добавил нападающий.
Решающая игра финала Восточной конференции пройдет в ночь на пятницу в Питтсбурге.