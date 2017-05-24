Игорь Никитин назначен на пост главного тренера ХК ЦСКА

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Игорь Никитин стал главным тренером московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

ЦСКА оставался без главного тренера с 23 марта текущего года, когда был расторгнут контракт с Дмитрием Квартальновым. О сроках контракта 44-летнего Никитина с клубом не сообщается.

"Из всех кандидатов выбор пал на Игоря Валерьевича, потому что он работает в клубе уже три года и лучше других знает костяк игроков нашей команды, - сказал президент клуба Игорь Есмантович. - Кроме того, у него есть опыт работы с национальной сборной. Это наш, российский специалист, и мы считаем, что ему по силам в ближайшее время справиться с основной задачей, поставленной перед ЦСКА - выиграть Кубок Гагарина".

Никитин начал тренерскую карьеру в 2008 году в омском "Авангарде", где в течение короткого периода также исполнял обязанности главного тренера клуба. В системе ЦСКА специалист работает с 2014 года. Также с 2013 года Никитин работает в тренерском штабе сборной России.