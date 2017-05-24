Игорь Никитин назначен на пост главного тренера ХК ЦСКА

В Кремле не известно о "бесцеремонных" действиях следствия при обысках в "Гоголь-центре"Политика 24 мая, 14:03
Как помор возродил День славянской письменности в РоссииАрктика сегодня 24 мая, 13:51
Песков: никаких решений о замещении легионеров в российском спорте в Кремле не обсуждалосьСпорт 24 мая, 13:50
ФСО получит первую партию машин проекта "Кортеж" в 2017 годуПолитика 24 мая, 13:44
Патриарх Кирилл и Ольга Голодец дали старт Дню славянской письменности и культурыОбщество 24 мая, 13:44
Что Дональд Трамп говорил о НАТО. ДосьеБиографии и справки 24 мая, 13:44
"Калашников" опроверг сведения о возможной передаче концерну "Уралвагонзавода"Экономика и бизнес 24 мая, 13:41
Группа российских болельщиков поддержит "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги ЕвропыСпорт 24 мая, 13:38
Глава британского МВД раздражена утечкой информации о личности террориста в МанчестереМеждународная панорама 24 мая, 13:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Игорь Никитин стал главным тренером московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
ЦСКА оставался без главного тренера с 23 марта текущего года, когда был расторгнут контракт с Дмитрием Квартальновым. О сроках контракта 44-летнего Никитина с клубом не сообщается.
"Из всех кандидатов выбор пал на Игоря Валерьевича, потому что он работает в клубе уже три года и лучше других знает костяк игроков нашей команды, - сказал президент клуба Игорь Есмантович. - Кроме того, у него есть опыт работы с национальной сборной. Это наш, российский специалист, и мы считаем, что ему по силам в ближайшее время справиться с основной задачей, поставленной перед ЦСКА - выиграть Кубок Гагарина".
Никитин начал тренерскую карьеру в 2008 году в омском "Авангарде", где в течение короткого периода также исполнял обязанности главного тренера клуба. В системе ЦСКА специалист работает с 2014 года. Также с 2013 года Никитин работает в тренерском штабе сборной России.