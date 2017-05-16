Федоров: наблюдательный совет ХК ЦСКА в ближайшие недели может утвердить нового тренера

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МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Наблюдательный совет ЦСКА в ближайшее время может утвердить нового тренера хоккейного клуба. Об этом журналистам заявил главный менеджер по селекционной работе клуба Сергей Федоров.
23 марта ЦСКА объявил о расторжении контракта с бывшим главным тренером команды Дмитрием Квартальновым по обоюдному согласию.
"Сроки сказать не могу, все в клубе понимают, что чем раньше, тем лучше. Есть наблюдательный совет, я надеюсь, что в ближайшие дни он будет созван и решение будет принято", - заявил Федоров.
Армейцы уступили в 1/4 финала Кубка Гагарина ярославскому "Локомотиву" со счетом 2-4. Под руководством Квартальнова команда трижды выигрывала регулярный чемпионат КХЛ, становилась чемпионом России (2015), а также выходила в финал Кубка Гагарина (2016).
В декабре ЦСКА объявил о введении поста исполняющего обязанности президента клуба, который занял бывший гендиректор Игорь Есмантович. Федоров, являвшийся главным менеджером, стал главным менеджером по селекции. Предыдущие должности обоих руководителей были упразднены.
"Продолжу ли я работу в клубе в следующем сезоне? Это зависит от процессов, которые сейчас происходят в клубе. На данный момент я работаю в клубе, а по поводу следующего сезона у нас немного все отложено. Я готов к работе, должность не так важна, ведь хоккей - это командная работа", - заявил Федоров.
Дата наблюдательного совета пока не назначена.