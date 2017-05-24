Чернышенко: клубы КХЛ, которые не погасят долги до 1 июля, будут оштрафованы

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в случае непогашения долгов до 1 июля будут оштрафованы на 20 процентов от суммы задолженности. Об этом журналистам сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.

"Лига приняла серьезное решение по должникам. Есть семь клубов, которые регулярно задерживают выплаты, общий размер задолженности составляет более 1 млрд рублей. На клубы, которые не погасят свою задолженность до 1 июля, будет наложен штраф в размере 20% от суммы долга", - сказал президент КХЛ.

Клубы должны были прислать соответствующие документы в КХЛ о выполнении финансовых обязательств до 30 апреля.

Ранее Чернышенко сообщил, что ряд клубов еще не предоставил гарантии. Лига подтверждала получение необходимых бумаг только от 16 клубов, у остальных 13 были запрошены уточняющие документы.