Новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак" исключены из КХЛ

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение об исключении новокузнецкого "Металлурга" и загребского "Медвешчака" из состава участников лиги. Об этом журналистам сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.

"Количество клубов КХЛ в следующем сезоне сокращено до 27. Два самых слабых клуба должны были покинуть лигу. На Западе - это "Медвешчак", клуб не подал документы на следующий сезон, на Востоке - новокузнецкий "Металлург". После следующего сезона планируется переход трех клубов из КХЛ в Высшую хоккейную лигу", - сказал Чернышенко.

"Мы сожалеем, что есть такая эмоциональная реакция, но у "Кузни" было время подготовиться. В клубе сменился в прошлом году менеджмент, но реальных изменений не произошло", - добавил Чернышенко.

Решение было принято в рамках новой стратегии развития КХЛ до 2023 года. Таким образом, в сезоне-2017/18 выступят 27 клубов, в сезоне-2018/19 - 24 клуба. Начиная с сезона-2019/20, каждый год КХЛ по спортивно-финансовому результату будут покидать два худших клуба, а на их место приходить два иностранных.

Как ранее отметил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, 24 клуба является оптимальным числом участников лиги.

"Металлург" и "Медвешчак", таким образом, не сыграют в КХЛ в сезоне-2017/18. "Металлург" выступал в КХЛ с самого первого чемпионата лиги, но ни разу не попадал в плей-офф. "Медвешчак" ранее подтвердил, что со следующего сезона будет выступать в Австрийской хоккейной лиге. Клуб выступал в КХЛ на протяжении четырех сезонов с 2013 года и один раз сумел выйти в плей-офф - в 2014 году.