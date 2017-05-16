Чернышенко: клубы, имеющие задолженности, могут быть не допущены до чемпионата КХЛ

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может не допустить клубы, имеющие задолженности, до участия в чемпионате в следующем сезоне. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания правления лиги.

Ранее сообщалось, что задолженности перед игроками имеют, в частности, "Адмирал" и столичное "Динамо". Ранее председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский также сообщил, что клуб имеет перед обществом задолженность в размере около 2 млрд рублей за использование базы в Новогорске.

"Я буду выносить этот вопрос на совет директоров, чтобы мы жестко применяли правила регламента и не допускали клубы с задолженностями. Что греха таить, все предыдущие сезоны мы пытались найти выход вместе с профсоюзами, старались ликвидировать ситуацию, - сказал Чернышенко. - У нас продолжается пагубная практика сохранения задолженности перед игроками, перекладывание ее из сезона в сезона. Некоторые руководители клубов берут деньги, расплачиваются со старыми долгами, а новые снова копятся".

Ряд клубов КХЛ так и не предоставил финансовые гарантии на следующий сезон

По словам Чернышенко, несколько клубов КХЛ так и не предоставили финансовые гарантии для участия в сезоне-2017/18.

Ранее КХЛ сообщила о том, что только у 16 клубов лиги документы о финансовых гарантиях, необходимых для участия в чемпионате сезона-2017/18, соответствуют регламенту лиги. У остальных 13 клубов были запрошены уточняющие документы.

"Я недоволен той ситуацией, которую мы имеем с финансовыми гарантиями клубов. Еще остается небольшое время до совета директоров, чтобы ситуация изменилась. Там будет решаться, допускать или нет те клубы, которые предоставили неполную информацию, - сказал Чернышенко. - Есть несколько команд, которые ничего не предоставили".

Заседание совета директоров, на котором будет утвержден состав клубов для участия в чемпионате, пройдет 24 мая.