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Чернышенко: сокращение числа клубов КХЛ до 24 уменьшит расходы на компенсации игрокам

Спорт
16 мая, 18:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

В сезоне-2016/17 в чемпионате лиги выступало 29 клубов

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Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Оптимальное число клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должно быть 24, это позволит уменьшить расходы на компенсации игрокам. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания правления лиги.

В сезоне-2016/17 в чемпионате лиги выступало 29 клубов.

"Оптимальным количеством клубов в лиге могли бы быть 24 команды. Число было математически рассчитано при анализе большого количества данных. Оптимизация состава клубов позволит решить вопрос с сокращением расходов, которые идут на компенсации игрокам. Будет расти уровень чемпионата, будет расти коммерческий потенциал лиги, также будет стимулироваться рынок труда", - сказал Чернышенко.

"Лучшие 40 игроков получали бы больше, чем сейчас, повысилась бы конкурентоспособность", - добавил он.

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