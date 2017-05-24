Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент "Витязя": принцип исключения клубов из КХЛ не совсем понятен

Спорт
24 мая, 18:06 UTC+3

В течение ближайших четырех сезонов не менее двух клубов будут ежегодно покидать КХЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Головков

Михаил Головков

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Принцип исключения клубов из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не до конца ясен. Такое мнение журналистам высказал президент подмосковного "Витязя" Михаил Головков.

Смотрите также
Хоккеисты новокузнецкого "Металлурга"

Новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак" исключены из КХЛ

В среду совет директоров КХЛ принял решение об исключении новокузнецкого "Металлурга" и "Медвешчака" из числа участников лиги. В будущем количество команд чемпионата будет сокращено до 24.

"Клуб столько игроков воспитал, бюджет подтвердили. Не очень понятно, на каком основании исключили, - сказал Головков. - Не знаю, на каком основании исключать клубы, если они будут соблюдать регламент".

"В Национальной хоккейной лиге клубы по кирпичику строили свои команды. Здесь невозможно было это сделать. Но если бы работали по их принципу, "Кузня" была бы на ведущих ролях. Не думаю, что теперь так эффективно будет работать школа клуба, и дети теперь пойдут в другие хоккейные школы", - добавил Головков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
3
Сбербанк: рубль к концу года ослабнет до 68 рублей за доллар
4
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак" исключены из КХЛ
7
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
Темы дня
Загрузка...
Реклама