Президент "Витязя": принцип исключения клубов из КХЛ не совсем понятен

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Принцип исключения клубов из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не до конца ясен. Такое мнение журналистам высказал президент подмосковного "Витязя" Михаил Головков.

В среду совет директоров КХЛ принял решение об исключении новокузнецкого "Металлурга" и "Медвешчака" из числа участников лиги. В будущем количество команд чемпионата будет сокращено до 24.

"Клуб столько игроков воспитал, бюджет подтвердили. Не очень понятно, на каком основании исключили, - сказал Головков. - Не знаю, на каком основании исключать клубы, если они будут соблюдать регламент".

"В Национальной хоккейной лиге клубы по кирпичику строили свои команды. Здесь невозможно было это сделать. Но если бы работали по их принципу, "Кузня" была бы на ведущих ролях. Не думаю, что теперь так эффективно будет работать школа клуба, и дети теперь пойдут в другие хоккейные школы", - добавил Головков.