КХЛ будет пересматривать рейтинг клубов лиги ежегодно по итогам трех предыдущих сезонов

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МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) будет пересчитывать рейтинг клубов ежегодно по итогам трех предыдущих сезонов. Об этом говорится в пресс-релизе лиги.
Ранее совет директоров КХЛ принял решение, что в сезоне-2017/18 будут выступать 27 клубов, после чего планируется сокращение команд до 24.
В параметрах оценок действий клубов на первом месте стоят спортивные достижения, на втором - расходы на оплату труда игроков, на третьем - популярность клуба с точки зрения телевидения (ТВ-индекс). Рейтинг клубов будет пересматриваться ежегодно по итогам предыдущих трех сезонов.
"Рейтинг будет публичным. Мы опубликуем его и, возможно, станет понятно, кто следующий из клубов может быть исключен", - сказал Чернышенко.