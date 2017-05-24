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КХЛ будет пересматривать рейтинг клубов лиги ежегодно по итогам трех предыдущих сезонов

Спорт
24 мая, 18:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее совет директоров КХЛ принял решение, что в сезоне-2017/18 будут выступать 27 клубов, после чего планируется сокращение команд до 24

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МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) будет пересчитывать рейтинг клубов ежегодно по итогам трех предыдущих сезонов. Об этом говорится в пресс-релизе лиги.

Ранее совет директоров КХЛ принял решение, что в сезоне-2017/18 будут выступать 27 клубов, после чего планируется сокращение команд до 24.

В параметрах оценок действий клубов на первом месте стоят спортивные достижения, на втором - расходы на оплату труда игроков, на третьем - популярность клуба с точки зрения телевидения (ТВ-индекс). Рейтинг клубов будет пересматриваться ежегодно по итогам предыдущих трех сезонов.

"Рейтинг будет публичным. Мы опубликуем его и, возможно, станет понятно, кто следующий из клубов может быть исключен", - сказал Чернышенко.

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