КХЛ будет пересматривать рейтинг клубов лиги ежегодно по итогам трех предыдущих сезонов

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) будет пересчитывать рейтинг клубов ежегодно по итогам трех предыдущих сезонов. Об этом говорится в пресс-релизе лиги.

Ранее совет директоров КХЛ принял решение, что в сезоне-2017/18 будут выступать 27 клубов, после чего планируется сокращение команд до 24.

В параметрах оценок действий клубов на первом месте стоят спортивные достижения, на втором - расходы на оплату труда игроков, на третьем - популярность клуба с точки зрения телевидения (ТВ-индекс). Рейтинг клубов будет пересматриваться ежегодно по итогам предыдущих трех сезонов.

"Рейтинг будет публичным. Мы опубликуем его и, возможно, станет понятно, кто следующий из клубов может быть исключен", - сказал Чернышенко.