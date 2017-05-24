Спонсоры надеются на участие пяти-шести велогонщиков Marathon-Tula Cycling в Играх-2020

ТУЛА, 24 мая. /Спец. корр. ТАСС Сергей Фукс/. Велокоманда Тульской области Marathon-Tula Cycling Team может в ближайшее время подготовить пять-шесть спортсменов для сборной России к Олимпиаде 2020 года. Такое мнение высказал ТАСС президент генерального спонсора команды, компании "Марафон групп", Александр Винокуров.

В среду в Туле состоялась торжественная презентация команды.

"Однозначно, команда в ближайшие годы сможет стать одной из ключевых площадок подготовки российских спортсменов к крупнейшим турнирам. Таких площадок в велоспорте-треке в нашей стране сейчас всего три - Москва, Санкт-Петербург и Тула. Спортсмены из Москвы входят в состав команды "Газпром-Русвело", Санкт-Петербург имеет свою команду - "Локосфинкс", в Туле теперь создана команда Marathon-Tula", - сказал Винокуров.

"Цель нашего проекта - это завоевание олимпийских медалей, поэтому важно, чтобы ребята могли должным образом подготовиться и показать результат, пусть даже это будет один человек из команды. На сегодня все спортсмены являются членами сборной команды России по велоспорту-треку, поэтому важно завоевать квоту на Игры-2020 для своей страны и доказать тренерскому штабу сборной, что именно ты сможешь выступить успешно. Что касается Олимпиады в Токио, мы рассчитываем, что из нашей команды там будет пять-шесть человек", - добавил он.

По словам Винокурова, часть выделенных средств будет направлена на проведение сборов команды, которые пройдут в итальянском Бергамо. В ближайшее время спортсмены примут участие в "Гран-при Москвы" (27-29 мая), с 30 мая по 24 июня запланировано участие в шоссейных гонках итальянского национального календаря и тура Словакии, с 25 по 27 июня - чемпионат России по велоспорту-шоссе, с 13 по 18 августа - чемпионат России по велоспорту-треку. После этого члены команды начнут выступление в Кубке мира по велоспорту-треку в новом сезоне.

В состав команды Marathon-Tula Cycling Team войдут 13 спортсменов, среди которых есть мастера спорта международного класса, победители чемпионатов мира и Европы среди юношей и девушек - Сергей Ростовцев, Александ Дубченко, Дмитрий Нестеров, Татьяна Киселева и другие.