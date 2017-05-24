Екимов: ФВСР окажет всестороннюю поддержку велокоманде Marathon-Tula Cycling

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ТУЛА, 24 мая. /Спец. корр. ТАСС Сергей Фукс/. Тульская велокоманда Marathon-Tula Cycling Team будет обеспечена всесторонней поддержкой со стороны Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). Об этом журналистам заявил глава федерации Вячеслав Екимов.
В среду в Туле состоялись презентация команды и подписание контракта между руководством Тульской области и генеральным спонсором, компанией "Марафон групп".
"Тула - это бренд отечественного велосипедного спорта, и я рад, что велоспорт здесь опять начал дышать полной грудью, подниматься. Мы должны переносить опыт создания Marathon-Tula Cycling Team в другие регионы, ведь там тоже есть спонсоры, которые знают, что велоспорт можно и нужно развивать, это поможет встать ему с колен. Федерация, конечно, окажет всестороннюю поддержку команде", - заявил Екимов.
"Поддержка будет заключаться в следующем: мы выработаем систему отбора в олимпийскую команду, чтобы она была прозрачной и ясной. Федерация поможет избежать искусственных преград на пути к олимпийской сборной. Если спортсмен достоин выступать в национальной команде, он будет там выступать", - добавил глава ФВСР.
В конце года будет проведена оценка результатов команды на ключевых соревнованиях и принято решение о формировании и регистрации континентальной трековой команды (темповой или спринтерской).
В состав команды Marathon-Tula Cycling Team войдут 13 спортсменов, среди которых есть мастера спорта международного класса, победители чемпионатов мира и Европы среди юношей и девушек - Сергей Ростовцев, Александ Дубченко, Дмитрий Нестеров, Татьяна Киселева и другие.