Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Екимов: ФВСР окажет всестороннюю поддержку велокоманде Marathon-Tula Cycling

Спорт
24 мая, 18:59 UTC+3 ТУЛА корр. ТАСС, Сергей Фукс

В среду в Туле состоялись презентация команды и подписание контракта между руководством Тульской области и генеральным спонсором, компанией "Марафон групп"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТУЛА, 24 мая. /Спец. корр. ТАСС Сергей Фукс/. Тульская велокоманда Marathon-Tula Cycling Team будет обеспечена всесторонней поддержкой со стороны Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). Об этом журналистам заявил глава федерации Вячеслав Екимов.

В среду в Туле состоялись презентация команды и подписание контракта между руководством Тульской области и генеральным спонсором, компанией "Марафон групп".

"Тула - это бренд отечественного велосипедного спорта, и я рад, что велоспорт здесь опять начал дышать полной грудью, подниматься. Мы должны переносить опыт создания Marathon-Tula Cycling Team в другие регионы, ведь там тоже есть спонсоры, которые знают, что велоспорт можно и нужно развивать, это поможет встать ему с колен. Федерация, конечно, окажет всестороннюю поддержку команде", - заявил Екимов.

"Поддержка будет заключаться в следующем: мы выработаем систему отбора в олимпийскую команду, чтобы она была прозрачной и ясной. Федерация поможет избежать искусственных преград на пути к олимпийской сборной. Если спортсмен достоин выступать в национальной команде, он будет там выступать", - добавил глава ФВСР.

В конце года будет проведена оценка результатов команды на ключевых соревнованиях и принято решение о формировании и регистрации континентальной трековой команды (темповой или спринтерской).

В состав команды Marathon-Tula Cycling Team войдут 13 спортсменов, среди которых есть мастера спорта международного класса, победители чемпионатов мира и Европы среди юношей и девушек - Сергей Ростовцев, Александ Дубченко, Дмитрий Нестеров, Татьяна Киселева и другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ
2
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
3
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
4
Сбербанк: средний курс рубля к доллару в 2017 году составит 58 рублей
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Украина выставила условия выполнения политической части минских соглашений
7
Путин лично наградил российских спецназовцев, сдерживавших два дня атаку боевиков в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама